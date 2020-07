Taggia: dal 1° luglio la Polizia Municipale ha un nuovo comandante, Vittorio Boeri succede a Enrico Borgoglio

Dal 1° luglio il commissario capo Vittorio Boeri è diventato il nuovo comandante per il corpo di Polizia Locale di Taggia. Ha preso il posto di Enrico Borgoglio con il quale ha lavorato a stretto contatto per tanti anni.

Non una novità per Boeri che era già stato comandante degli agenti del corpo tabiese, tra il 2000 e il 2008. Inoltre, da alcune settimane aveva già assunto il ruolo al comando, in quanto vice e quindi in sostituzione di Borgoglio. Appena pochi giorni fa, la prima operazione per il nuovo comandante, con il blitz anti abusivismo sulle spiagge di Arma di Taggia nell’ambito del progetto “Estate Sicura 2020”

“A lui i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico. Garantisco la mia piena collaborazione come già avvenuto con il precedente comandante Enrico Borgoglio” ha dichiarato l’assessore con delega alla polizia locale, Espedito Longobardi.