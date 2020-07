Sanremo: avviso esplorativo per aziende interessate a stazioni di ricarica per auto elettriche e ibride

Il Comune di Sanremo farà un avviso esplorativo di mercato per valutare la presenza di operatori economici interessati alla diffusione di colonnine elettriche sul territorio comunale, anche con l’individuazione di soluzioni tecniche in punto compatibilità e interscambiabilità dei mezzi di ricarica.

E’ una decisione presa, visto che l’Amministrazione pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando nel contempo le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile. A tal proposito l’Unione Europea ha sollecitato interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, come obiettivo prioritario ed urgente in modo di tutelare la salute e l’ambiente.

Sanremo, in conformità con le linee guida nazionali ed europee, vuole dotarsi, nei prossimi anni, di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile. Proprio per questo valuterà la presenza di operatori economici interessati alla diffusione di colonnine elettriche sul territorio.

La durata della concessione prevista è di 8 anni dalla stipula della convenzione mentre, le ditte interessate dovranno impegnarsi a provvedere a propria cura e spese di: individuare le aree dedicate all'installazione delle infrastrutture per la ricarica (tra quelle indicate dall’Amministrazione), progettare le aree (composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio), richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture, provvedere all'installazione delle stesse (che resteranno di proprietà della ditta), gestire le installazioni da remoto, provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica, provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento, mantenere l'infrastruttura di ricarica, provvedere alla manutenzione di una opportuna segnaletica verticale ed orizzontale, provvedere alle attività di collaudo, oltre agli oneri e tasse, compresa quella per l’occupazione di suolo pubblico.

Al termine della concessione dovrà rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi. Il Comune metterà a disposizione, per 8 anni, le porzioni di suolo necessarie, la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni e si impegnerà affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.