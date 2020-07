Zero contagi in Liguria: gli altri dati del Coronavirus nelle ultime 24 ore

La notizia l'ha anticipata il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti (LINK) oggi si registrano per la prima volta zero contagi in Liguria. Questi gli altri dati sulla presenza del Covonavirus

Cala il dato sui pazienti ospedalizzati passando dai 26 degli ultimi due giorni a 25, per fortuna nessuna di queste persone ricoverate si trova in terapia intensiva. A livello provinciale, nel distretto sanitario dall’Asl 1 imperiese ci sono otto persone ricoverate, una in più rispetto a ieri.

Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 1.559. Il dato è rimasto invariato rispetto a ieri.



Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 214, 13 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.298, ovvero 18 in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è 163.019 (+1.028). Le persone in sorveglianza attiva sono 398 (-36)

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 103 (+2)

Savona - 79 (-)

Genova – 826 (-20)

La Spezia – 26 (-)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (-)

Altri in fase di verifica - 91 (-)

La suddivisione degli ospedalizzati: