Ventimiglia: dopo l'apertura del sindaco Scullino alla movida, seguono i controlli per verificare che la nuova ordinanza venga rispettata

Il sindaco Scullino ha voluto subito istituire, dopo aver dato il via libera al divertimento, un servizio di controllo notturno da parte della Polizia comunale. Una pattuglia ad hoc che entra in servizio alle 20 e stacca all'una di notte.



"Il loro obiettivo - si spiega nella nota - è controllare il rispetto dell'ordinanza sulla musica che nel centro cittadino, escluso il lungo mare, non può andare oltre le 23. Sul lungomare invece la musica può andare avanti sino alla mezzanotte dalla domenica al giovedì e sino all'una il venerdì e sabato sera. Quindi divertersi si ma con giudizio. Inoltre la Giunta Scullino ha voluto avviare anche un avviso pubblico per individuare un esperto in acustica, regolarmente iscritto all'apposito albo regionale, per controllare che durante l'orario consentito la musica non superi i livelli di legge, pena anche la chisura del locale. L'obiettivo dell'amministrazione è concedere la possibilità di divertirsi e dare la possibilità di lavorare ai gestori ma nei limiti di legge. Ieri sera è scattato già il primo verbale in un locale notturno di via Gramsci, l'ordinanza non era stata rispettata. Seguiranno i provvedimenti del caso e nuovi controlli. Inoltre viene anche ricordata l'altra ordinanza anti diffusione del Covid, la n.98/2020, che discipina l'uso della mascherina e vuole garantire che non si creino assembramenti. Al punto 4 l'ordinanza prevede: "Fermi restando i limiti di orario previsti per l’apertura dei pubblici esercizi, dei piccoli trattenimenti, della musica dal vivo e dei trattenimenti musicali e danzanti stabiliti da altra Ordinanza Sindacale, restano confermate le prescrizioni dettate nelle già citate linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni del 25/05/2020 e successivamente del 11/06/2020 e allegate al D.P.C.M. 11 giugno 2020 e l’Ordinanza del Presidente delle Giunta Regione Liguria n. 40 del 25 giugno 2020".

I clienti dei pubblici esercizi:

− durante gli orari di apertura, se in attesa al di fuori dei locali e dei dehors, dovranno indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie, quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro o, in alternativa, mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro nel caso di consumo di bevande e/o alimenti. − oltre gli orari di apertura, dovranno evitare assembramenti sostando nei pressi dei locali stessi".