Ventimiglia: trasporti e frontalieri, Berrino "Stiamo lavorando con autorità francesi per concedere a RT linee oltre confine"

“Da tempo come Regione abbiamo chiesto al ministero dei Trasporti che vengano date a Riviera Trasporti le concessioni per poter eseguire le linee internazionali per Monaco e Nizza. Inoltre, poco prima del lockdown, abbiamo fatto un tavolo con le autorità francesi, non aperto ai pendolari, proprio per discutere del problema che affligge da anni i transfrontalieri liguri”.



Così l'assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino risponde al comitato 'Frontalieri 3 Zeta', che accusa la Regione di immobilismo nei confronti dei pendolari liguri che lavorano in Francia. “Per tutto l'inverno e durante il periodo di chiusura forzata delle attività – prosegue Berrino - l'assessorato e tutti i soggetti interessati sono rimasti in contatto col mio omologo assessore ai trasporti della Regione Paca per studiare soluzioni migliorative del trasporto da e per la Francia per i lavoratori liguri, che comunque hanno a disposizione i treni di SNCF introdotti grazie all'intervento di Regione Liguria. Non si tratta di un percorso facile ma contiamo di arrivare ad una soluzione definitiva al più presto”.