CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 12 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- BOMBSHELL – ore 21.15 – di Jay Roach - con Nicole Kidman, Charlize

Theron, Margot Robbie, Kate - McKinnon, Allison Janney – Biografico/Drammatico - "Ispirato a una storia vera, racconta l'incredibile storia delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l'uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- QUA LA ZAMPA – ore 21.30 – di Lasse Hallström - con Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa, Peggy Lipton, Bryce Gheisar – Commedia/Avventura - "Storia di Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari conduce un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell'amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- L’UOMO INVISIBILE – ore 21.15 – di Leigh Whannell - con Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge – Fantascienza/Thriller - "Ciò che non riesci a vedere può farti del male. Intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l'aiuto di sua sorella, di un loro amico d'infanzia e della figlia adolescente di quest'ultimo. Ma quando il violento ex di Cecilia si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di inquietanti coincidenze diventano letali e minacciano la vita di coloro che ama, la sanità mentale di Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME – ore 21.15 – di Céline Sciamma - con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel - Drammatico - "1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l'uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







