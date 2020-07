San Bartolomeo al Mare: il ponte di Borgata Richieri riaprirà il 6 agosto, Salerno "Rispettato il cronoprogramma"

A San Bartolomeo al Mare il ponte di Borgata Richieri verrà riaperto alla viabilità ordinaria venerdì 6 agosto. La via di transito è chiusa da fine 2018, quando a seguito di verifiche, vennero riscontrate problematiche strutturali che hanno richiesto importanti lavori di consolidamento.



Grazie a questo intervento, eseguito dalla ditta T.P. Perforazioni S.r.l. di Stella, in provincia di Savona, si ripristinerà la viabilità ordinaria per i mezzi non superiori ai 35 Quintali. "I lavori termineranno a fine luglio come previsto, nonostante l'emergenza sanitaria e il blocco dei lavori - spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare - Come Amministrazione siamo molto soddisfatti perché è stato rispettato il cronoprogamma di 7 mesi, grazie all'ottimo lavoro della ditta appaltante e dei nostri tecnici".