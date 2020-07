Nuovo dpcm: misure severe su assembramenti, da movida a sagre e spiagge. Mascherina sempre obbligatoria al chiuso

Sagre, fiere ed eventi pubblici sottoposti a controlli ferrei, con il ministro Speranza favorevole a bloccare i grandi assembramenti, e poi ancora stop ai balli in discoteca o locali al chiuso fino a fine luglio a meno che le Regioni si assumino la responsabilità di fare diversamente: sono alcuni degli intendimenti rivelati dal "Corriere della Sera" in vista del nuovo decreto sulla lotta al Coronavirus, con il vecchio Dpcm in scadenza martedì 14 luglio.



La discussione è ancora aperta ma a livello nazionale potrebbero essere prese nuove norme per evitare assembramenti dopo la decisione di voler fare slittare a fine 2020 la fine dello stato di emergenza e quindi la possibilità di continuare a legittimare, come scrive il Corriere, 'le restrizioni delle libertà personali'.



Resteranno anche l'obbligo di indossare mascherine nei luoghi chiusi dove non si può garantire il distanziamento (niente guanti, però) e tutte le altre misure di sanificazione, oltre alla necessità di lasciare le generalità nel locali pubblici, che verranno custodite per due settimane.



Permarrà certamente, come detto, il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento per evitare nuovi focolai e resteranno in vigore multe e controlli che potrebbero avere una stretta riguardo movida, locali ma anche spiagge. Possibile una nuova circolare del Viminale.