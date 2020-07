La 2C del Ruffini premiata alla terza edizione del Concorso di poesia 'Amore … parole dal cuore 2020'

Si è concluso ieri, con le premiazioni, la terza edizione del Concorso di poesia 'Amore … parole dal cuore 2020' indetto dell’associazione Culturale Ulmeta con il patrocinio del Comune di Ormea.

"Concorso particolare - si spiega nella nota -, quello di quest'anno che avrebbe dovuto decretare i vincitori il 29 febbraio e che invece, è terminato ieri pomeriggio con una bella manifestazione alla presenza dei vincitori e delle autorità.

Anche in questo caso non sono mancate le sorprese poiché la cerimonia si sarebbe dovuta svolgere nel bellissimo parco botanico ma poi, causa maltempo si è preferita come location la sede della società operaia 1889.

Il pomeriggio è, in ogni caso, stato ricco di soddisfazioni e ha visto tra i premiati, nella sezione versi liberi, un componimento creato dagli studenti della 2C 'giornata internazionale contro la violenza sulle donne' (in basso).

A rappresentare la classe, recitando in modo commovente, Siria Piana, che ha ritirato la targa premio e il libro 'A LAV'Z' un vero e proprio zibaldone ormeasco per lei e i compagni di classe.

Davvero contenti gli studenti che avevano preso parte al concorso su suggerimento delle prof.sse Letizia Carpi e Nicoletta Gandolfo, con molto entusiasmo e che hanno accolto la notizia increduli ma con piacere e pieni di orgoglio.

Ancora una volta, Ruffini, scuola e legami col territorio si rivelano vincenti e ricchi di soddisfazioni".