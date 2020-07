Cervo: nuovo look per il piazzale di via Steria, sito nei pressi di piazza Garibaldi

Continuano gli interventi, per contrastare il degrado, messi in piedi dal comune di Cervo. L’amministrazione comunale guidata da Lina Cha ha infatti, provveduto ad effettuare una pulizia ampia nel piazzale di via Steria, sito nei pressi di piazza Garibaldi. Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato l’area che adesso potrà essere utilizzata per parcheggiare gratuitamente sia le auto che i motocicli.

La zona è vicino al litorale e quindi può essere funzionale ai tanti turisti e residenti che vogliono recarsi in spiaggia.



Questo parcheggio era precedentemente usato dagli autisti dei grandi autobus turistici. Adesso potrà essere quindi utilizzato dai cittadini in modo totalmente gratuito. Un’azione questa di impronta turistica che vuole avvicinare, soprattutto in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza dovuta al contagio da coronavirus, i villeggianti e vacanzieri al territorio.