Arma in Festa, archiviata la quarta edizione: quest'anno premiata l'Ottica Delfino e a sorpresa la Protezione Civile

Lo stand dell'Ottica Delfino ha vinto questa quarta edizione di Arma in Festa. La manifestazione organizzata da Confesercenti si è svolta quest'oggi nel centro di Arma di Taggia.

Questi i numeri dell'edizione 2020: 22 ambulanti, 21 negozianti, 2 produttori, 2 hobbisti e 1 stand per il gruppo 'Levà c’è'. L'iniziativa commerciale si è svolta sotto l'organizzazione della rappresentante locale di Confesercenti Patrizia Borria, con la collaborazione del Comune di Taggia.

La sicurezza e quindi le misure precauzionali anti-Covid sono state la principale novità 'necessaria' introdotta per questa iniziativa. Mascherine, guanti, gel igienizzante, rispetto delle distanze di sicurezza e steward per controllare che cliente e commercianti si attenessero alle disposizioni, indicate anche attraverso cartelli informativi.