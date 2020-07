“Buonasera,

Sono un vostro affezionato lettore da Ventimiglia, ho letto il vostro articolo relativo all'intervento del consigliere Francesco Mauro che vorrei tanto ringraziare per il riconoscimento alle forze dell'ordine. Non è da tutti prendere posizione e ringraziarli.

Un caloroso abbraccio,

Emilio”.