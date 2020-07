Coronavirus: 11 positivi in meno in Liguria rispetto a ieri, stabile da 48 ore il numero degli ospedalizzati

Ad oggi il totale delle persone positive in Liguria è 1.192 ovvero 11 in meno rispetto a ieri. Il totale quindi dei casi registrati da inizio emergenza sino ad oggi è di 10.031.

Ad Imperia e provincia c'è 1 caso positivo in più nelle ultime 24 ore, arrivando a quota 101 persone.

Rimane invariato a livello regionale il numero delle persone ricoverate in Ospedale, 26 in totale e nessuno di questi pazienti si trova in terapia intensiva. A livello provinciale, nel distretto sanitario dall’Asl 1 imperiese ci sono sette persone ricoverate. Dato stabile da due giorni.



Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 1.559, una persona in più rispetto a ieri che non è morta nelle ultime 24 ore.

Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 227, 11 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.280, ovvero 16 in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è 161.991 (+1.527). Le persone in sorveglianza attiva sono 425 (+3)

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 101 (+1)

Savona - 79 (-2)

Genova – 846 (-10)

La Spezia – 26 (-)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (-)

Altri in fase di verifica - 91 (-)

La suddivisione degli ospedalizzati: