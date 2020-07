Al Lions Club Arma e Taggia, passaggio di consegne dalla Presidenza di Aurelio Negro a quella di Carlo Ascheri

Limitato incontro del Direttivo Lions di Arma e Taggia, nel rispetto delle norme anti Covid, per un passaggio di consegne indubbiamente epocale per modi e sensazioni tra il Past President Aurelio Negro ed il Presidente entrante Carlo Ascheri, il momento storico non permette purtroppo di rendere merito con incontri e abbracci a quello che è stato della presidenza passata e non permette di porgere l’augurio dovuto per la presidenza che sarà per il nuovo corso lionistico, ma il sentimento resta e la riconoscenza verso il Past President Aurelio Negro ed il suo staff è indubbiamente grande in un anno purtroppo funestato negli intenti benefici a causa del Lockdown, molti i service di beneficienza impediti dal Covid ma altresì molti quelli realizzati prima e dopo l’evento che ha colpito tutti noi.



Il Club Lions Arma e Taggia si è comunque adoperato anche a distanza in tutto il periodo, per quanto fosse possibile, per sostenere i bisognosi ed esce rafforzato moralmente in quanto comprende la necessità e l’obbligo di continuare “a fare”, a servire e perseguire il “We serve” che oggi più che mai in questo periodo si rende necessario da parte non solo Lions ma di tutta la popolazione attiva verso il prossimo.



Il Club Lions ringrazia Aurelio Negro e la sua squadra per la sua Presidenza, sapendo benissimo che continuerà attivamente ad impegnarsi all’interno del club ed altresì augura al nuovo Presidente pro tempore Carlo Ascheri ed al suo gruppo di lavoro un anno ricco di impegni, soddisfazione e solidarietà. Carlo da buon navigatore quale è saprà nel miglior modo traghettare il Club Lions verso acque più tranquille che permetteranno di realizzare come sempre è avvenuto in passato quanto necessario per il prossimo.