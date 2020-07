Ventimiglia: convegno di Azzurro Donna a Forte dell'Annunziata. Bistolfi (F.I.) "Donne leader all'interno della società e della politica"

“L’importanza della comunicazione della donna nel mondo contemporaneo”.



E’ questo il tema al centro del convegno che si è svolto oggi a Ventimiglia, presso il Forte dell’Annunziata. A promuovere l’evento sono Azzurro Donna Liguria (il movimento femminile di Forza Italia) e i coordinamenti regionale, provinciale e cittadino del partito, con la collaborazione dell’Università Popolare per l’Evoluzione Umana.



“E’ il primo convegno di Azzurro Donna in Liguria - dichiara la coordinatrice regionale Alice Dotta - con noi, per raccontarsi, diverse figure femminili che ci hanno portato la loro testimonianza di donne di successo nei rispettivi ambiti lavorativi e personali. Voglio ringraziare l’ideatrice e promotrice di questo incontro, Elisa Amelia, coordinatrice di Azzurro Donna per l’area intemelia, per l’impegno con cui si è dedicata a questo progetto”.



Queste le relatrici del convegno: Martina Bestagno per il mondo dello sport, Patrizia Pallucci per l’imprenditoria, Jessica Demaria per lo spettacolo, la dott.ssa Alessandra Beltrame per la medicina, Sandra Lapini sul tema della 'riuscita di sé', la dott.ssa Erica Ponte per il mondo delle professioni sanitarie femminili. Per l’Università Popolare per l’Evoluzione Umana prenderà la parola il dott. William Giangiordano.



All'appuntamento erano presenti il capogruppo di Forza Italia in Regione e presidente della Commissione Sanità Claudio Muzio, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il responsabile regionale di Forza Italia per i rapporti con gli Enti locali Filippo Bistolfi, il coordinatore provinciale del partito Simone Baggioli, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Patrizia Badino.



L'INTERVISTA A FILIPPO BISTOLFI







"Forza Italia ha da sempre al proprio interno un movimento interamente al femminile che si chiama Azzurro Donna. E' stato rimesso in piedi come tutto il resto del partito cin questa Forza Italia 2.0 che stiamo lanciando in Regione Liguria grazie al coordinatore regionale Carlo Bagnasco e in questo caso alla coordinatrice regionale Alice Dotta. Lasciatemi ringraziare la nostra Elisa Melia, responsabile di Azzurro Donna nell'area intemelia. - ha sottolineato Bistolfi - Questo è il primo evento dedicato alla donna in tutta la Regione per quanto riguarda Forza italia. Un tema importante e sentitto: il valore e la valorizzazione della donna che non deve essere protetta in riserve indiane come si fa come le specie protette perchè hanno tutte le caratteristiche e le capacità per essere leader all'interno della società e della politica".



GLI INTERVENTI DI ALICE DOTTA E SIMONE BAGGIOLI







La fotogallery è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo