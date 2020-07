Ventimiglia: bloccato disturbatore di quiete pubblica, il plauso di Francesco Mauro alle Forze dell'Ordine

“Un immenso grazie e i miei personali complimenti alle Forze dell'Ordine!! Questa sera in via Hanbury ho assistito ad uno dei soliti episodi che ci hanno raccontato i residenti e i ristoratori nell'ultimo periodo. Ho chiamato immediatamente il 112 che nel giro di 5 minuti hanno inviato una pattuglia della Polizia di stato che ha portato via questo disturbatore di quiete pubblica”. A comunicarlo è Francesco Mauro, consigliere comunale Fratelli d'Italia, che aggiunge: “Rivolgo un appello ai miei concittadini: fate altrettanto in ogni situazione che possa degenerare, aiutiamo le nostre forze dell'ordine…”.