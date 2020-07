Il Consiglio sul territorio, Piana: “Oggi si aggiunge un nuovo, importante tassello nella rete del soccorso sanitario ligure”

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha assistito all’apertura del nuovo servizio di elisoccorso sanitario dislocato presso l’aeroporto di Villanova di Albenga. «In questa gravissima situazione della mobilità autostradale in Liguria – dichiara Piana – diventa ancora più insostituibile un sistema di trasporto in grado di garantire la tempestività dei soccorsi».



Il presidente Piana, che è stato invitato alla cerimonia dall’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, aggiunge: «L’amministrazione si è mossa con lungimiranza, cioè in largo anticipo rispetto a questa più recente crisi della viabilità, pianificando al meglio una rete di intervento che riuscisse a superare anche le storiche difficoltà di collegamento presenti Liguria. Il nuovo servizio di Albenga - conclude - aggiunge dunque un nuovo, importante tassello nella rete del soccorso sanitario regionale».