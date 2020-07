Taggia: stasera nuovo appuntamento con la rassegna “Frequenze 20.0”, un concerto a quattro mani

Stasera, sabato 11 Luglio 2020 alle ore 21 presso i giardini di Villa Boselli ad Arma di Taggia si svolgerà il secondo appuntamento del festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0” sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli. In palinsesto un concerto per pianoforte a quattro mani con un programma davvero originale attorno alla figura di Giacomo Puccini.



"I musicisti della serata saranno i Maestri Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni. Il duo si è formato nell’ Aprile 1998 con l’intento di unire le due personalità musicali e approfondire un aspetto del piano-forte non conosciuto ed apprezzato quanto lo strumento solistico. Sin dalla nascita ha avuto modo d’imporsi nel panorama cameristico italiano partecipan-do a Concorsi Nazionali ed Internazionali risultando sempre premiato:Numerosi i concerti, in Italia e all’estero, invitati da numerose Associazioni Concertistiche: si sono esibiti praticamente in tutta Italia, mentre in Europa sono da ricordare i concerti tenuti per l’Università Chopin di Varsavia, per il Conservatorio Superiore di Madrid, per gli Istituti di Cultura di Amsterdam, Copenaghen, Amburgo, per enti concertistici in Parigi, Heidelberg, Stoccarda" - spiegano gli organizzatori.



"L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina facebook @frequenze20.0. Proprio a causa delle restrizioni dovute a covid 19 l’organizzazione suggerisce di raggiungere il luogo del concerto in anticipo per poter assicurare le distanze di sicurezza ed il posto a sedere. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale ed in particolar modo della Presidente del Consiglio Comunale di Taggia Laura Cane" - concludono.