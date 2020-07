Sanremo: domenica sera cena in spiaggia al Pico de Gallo con il live degli Storytellers

Domani sera al Pico de Gallo una cena all'insegna del divertimento e della buona musica live, proprio in pieno stile Pico. Il tutto sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Ad esibirsi sul palco a due passi dal mare saranno gli Storytellers, gruppo eclettico di musicisti che vi regaleranno un sound da ricordare, sorrisi e buon umore.

La serata inizierà dalle 19 con l'aperitivo accompagnato dalle note di Luca Lyj Longofilo.

Da non dimenticare la novità dell'estate: il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Info e prenotazioni: 0184 574345