Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare: stasera appuntamento con Enrico Balsamo

Prosegue Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare: questa sera Enrico Balsamo ospita nell' "acquario" di Piazza Torre Santa Maria l'autore Giacomo Jack Zoppi , che ha lavorato in oltre 60 produzioni televisive, tra cui "Ok, il prezzo è giusto", "Passaparola", "Le Iene" e moltissimi altri programmi, in particolare condotti da Gerry Scotti.

Domani sera, invece, Riccardo Ghigliazza ospiterà ed intervisterà Geddo, cantautore di Albenga. "Le sue canzoni sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta tra la Puglia e la Val d’Aosta, raggiungendo un pubblico vasto ed eterogeneo. Ha aperto il concerto di Daniele Silvestri e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Claudia Pastorino, L’Orage e Zibba. - sottolineano dal Comune - Artista con oltre quattrocento concerti all’attivo tra piccoli locali e grandi piazze, canzoni fresche, lucide e significative che mantengono il loro valore tanto nelle esibizioni più intime quanto in quelle supportate dall’intera band, Geddo è stato Menzione speciale premio InediTo per la canzone “Ti Voglio” (2011), finalista al Premio Donida con la canzone “Genova” (2011), Menzione speciale per la canzone “Chloè” al Premio nazionale Rosanna Murgolo 2015-2016, selezionato per “L’artista che non c’era” (2020)".