Anche quest'anno si rinnova il tradizionale incontro a Monte Bignone per celebrare la Madonna del Carmelo

L'Associazione Volontari Sanremo in collaborazione con l'Eko Club International sez di Imperia ha organizzato il 18° incontro a monte Bignone per celebrare la Madonna del Carmelo, nome a cui è stata intitolata la Chiesa.



"Come ogni anno le due Associazioni collaborano per riaprire la Chiesa ai fedeli e far riscoprire alla popolazione un posto magnifico, che fino ad inizi anni 90 era una delle mete montane più attrezzata e più bella della nostra zona.

Per via dell'emergenza sanitaria quest'anno la funzione verrà effettuata al di fuori della Chiesa, per rispettare il distanziamento sociale, che però verrà lasciata aperta per chiunque la voglia visitare. Si prega di venire muniti di mascherina".

Appuntamento domenica 19 luglio alle ore 15.30 (locanfina in basso).