Sanremo: per spaccio di stupefacenti a minori, ventenne arrestato dagli uomini del Commissariato

Un ventenne sanremese di origine marocchine è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dagli uomini del commissariato matuziano. L'attiività investigativa ha preso il via a seguito di diverse segnalazioni di cittadini che indicavano la presenza di numerosi giovanissimi a bordo di scooter che, sempre alla stessa ora, si avvicinavano al portone di un palazzo nei pressi di piazza Eroi. Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria, dopo qualche giorno di appostamento, giovedì scorso hanno notato un giovane che si avvicinava a tre giovanissimi in sella a degli scooter per consegnare loro dei piccoli pacchetti ricevendone in cambio del denaro. Uno degli acquirenti è stato bloccato poco distante e identificato per un diciassettenne sanremese. Sottoposto a controllo, gli è stata sequestrata una piccola busta di cellophane contenente circa 2 grammi di marijuana. Nel contempo è stato bloccato anche lo spacciatore, di poco più giovane, un sanremese di origine marocchine di circa vent’anni, con in tasca ancora il denaro, circa 100 euro, ricavato dalla vendita dello stupefacente. Sottoposto a perquisizione domiciliare, gli Agenti del Commissariato hanno rivenuto nell’androne del palazzo dove lo stesso vive, nascosti all’interno di alcuni armadi contenenti i contatori del gas, altre 21 bustine, tutte perfettamente conservate e confezionate con modalità analoghe a quelle appena cedute ai giovani acquirenti.

Il giovane ventenne è stato arrestato e, a seguito della convalida avvenuta ieri, è stato rimesso in libertà e sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato. All’acquirente minorenne è stato contestato l’illecito amministrativo ed è stato segnalato alle competenti autorità per gli ulteriori provvedimenti.