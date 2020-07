Blitz della Polizia Locale di Vallecrosia a bordo degli autobus: sequestrata merce contraffatta, abusivi pronti a venderla al mercato di Ventimiglia

Ieri la Polizia Locale di Vallecrosia ha sequestrato alcuni sacchi e borsoni nascosti sotto i sedili di un bus. Il mezzo pubblico era completo e a bordo erano presenti numerosi cittadini extracomunitari che di fronte agli agenti si sono dichiarati estranei al possesso di quegli oggetti occultati.

L'attività rientra nell'ambito del progetto "spiagge sicure — estate 2020" che prevede servizi antiabusivismo. L'intervento effettuato dagli agenti del comandante Elvio Bonsignore, era nato con l'intenzione di ostacolare l'arrivo dei venditori abusivi e della merce contraffatta nel giorno del mercato di Ventimiglia.

Per questo ieri, alle 11, è scattato il controllo, anche in abiti civili, sui bus di linea da Sanremo in direzione della città di frontiera. Grazie alla minuziosa verifica nella parte in fondo al bus gli agenti sono arrivati al maxisequestro di borse, pochette, portafogli e cinture delle diverse marche, per un totale di 62 pezzi.