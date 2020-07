Sanremo: ufficio Attività Produttive sotto organico, prosegue la collaborazione con il consulente esterno

Palazzo Bellevue deve ancora fare i conti con la carenza di organico alla quale l’amministrazione sta facendo fronte con un piano assunzioni ancora in corso. Tra gli uffici maggiormente in affanno c’è quello delle Attività Produttive che fa capo all’assessore Mauro Menozzi.



All’inizio dell’anno il Comune aveva così scelto di affiancare il consulente aziendale Nadia Penasso per un importo di 10 mila euro: il suo compito era quello di supportare gli uffici anche nella ricerca di fondi e finanziamenti sia nazionali che europei. Ad oggi, superata la metà del 2020, l’ufficio ha ancora bisogno di un supporto esterno, motivo per il quale il Comune ha scelto di proseguire nella collaborazione con Nadia Penasso per altri 10 mila euro.

La pratica ha preso il via alla fine del 2019 quando il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse alla quale ha risposto la consulente attualmente confermata da Palazzo Bellevue.