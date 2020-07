Riparte l’attività dei prelievi ambulatoriali ASL1 ad Arma di Taggia. Da lunedì 13 luglio sarà possibile prenotare il servizio tramite appuntamento presso la sede accreditata ACAD in via Nino Pesce 26 ad Arma di Taggia e, a partire da lunedì 20 luglio, anche presso la sede accreditata Synlab Il Baluardo in via Giardino 5 a Riva Ligure.

Per prenotare gli appuntamenti contattare i seguenti numeri:

- ACAD, via Nino Pesce 26 Arma di Taggia: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10,30 tel.: 3662375694; dalle 10,30 alle 12,00 tel. 0184 532532

- Synlab Il Baluardo in via Giardino 5 a Riva Ligure: dal lunedì al venerdì dalle dalle 10 alle 11 – tel: 0184 1956715

A seguito della sospensione dell’attività del centro prelievi ASL1 in via Nino Pesce 36 e dell’estensione della convenzione di ASL1, il servizio di prelievo e consegna referti verrà svolto dai punti prelievo elencati. Tutti i cittadini, compresi coloro che hanno diritto all’esenzione ticket, potranno accedere ai punti prelievo indicati, su prenotazione e nel rispetto dei protocolli di sicurezza volti alla prevenzione del contagio e diffusione da Covid 19, come previsto dalla normativa vigente.

Presso l'ambulatorio ASL1 di via Nino Pesce 36 di Arma di Taggia viene garantito il servizio vaccinazioni, attualmente per le vaccinazioni del primo anno di vita su convocazione da parte dell’Ufficio di Igiene Pubblica ASL1. Da giugno, i locali ASL1 di via Nino Pesce ad Arma di Taggia, ospitano inoltre gli ambulatori CEM (Centro Endocrino Metabolico) prima collocati in via Fiume 33/34 a Sanremo.