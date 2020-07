I grampi ritornano nel Santuario Pelagos: avvistati dall'istituto Tethys dopo 5 anni d'assenza

Rivedere i grampi, facilmente riconoscibili dai tipici graffi bianchi sul corpo, dopo tanto tempo è stata un’emozione per i ricercatori Tethys a bordo di “Pelagos”, la barca messa a disposizione da Flash Vela d’Altura, ma soprattutto è un dato importante per la ricerca e per la tutela dei cetacei. Infatti, una delle tante minacce che incombono sui mammiferi marini è la perdita di habitat, meno clamorosa di una collisione o della cattura in una rete, ma non meno insidiosa e purtroppo spesso legata alla presenza dell’uomo. In soldoni, gli animali non riescono più a vivere in una certa zona e sono costretti a spostarsi, con tutte le incognite che ne conseguono. È il caso dei grampi?

Il loro, nell’area di studio di Tethys, è un ritorno, ma in una zona leggermente diversa da quella consueta: non come era tipico a 4-7 miglia dalla costa, sopra la scarpata continentale (dove il fondale precipita bruscamente), ma più al largo, in area cosiddetta pelagica. È una reazione al disturbo di origine umana? Competizione con altre specie? Oppure qualcosa sta cambiando per altri motivi? Rappresenta un rischio per gli animali? È quello che i ricercatori cercheranno ora di mettere a fuoco.

Per questo saranno importantissime le immagini di ieri; dalle foto ad altissima risoluzione, realizzate grazie alla collaborazione con Canon, si possono infatti identificare i singoli individui. Come prima cosa, gli esperti di Tethys stabiliranno se sono gli animali conosciuti in precedenza o se invece si tratta di individui nuovi.

“Fondamentale” dice ancora Sabina Airoldi, “è stata la collaborazione con la Guardia Costiera e il networking creatosi tra Tethys e gli operatori di whale watching, gli altri enti di ricerca che operano nel Santuario, le associazioni ambientaliste e le persone che vanno per mare. Ci ha permesso di ottenere dati preziosissimi nell’interesse della salvaguardia dei cetacei dei nostri mari”.

