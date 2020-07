Estate Sicura 2020 per il lungomare e le spiagge di Arma di Taggia, arrivano nuove telecamere e un drone

L'intenzione dell'amministrazione è di andare a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale spesso presente sulle spiagge di Arma e controllare il rispetto delle misure di prevenzione contro il Covid-19. L'aspetto sanitario sarà supportato con una adeguata cartellonistica rivolta a turisti e cittadini. Per quanto riguarda, l'abusivismo commerciale sulle spiagge è impossibile fermare il fenomeno ma si può sicuramente mitigare con azioni sul territorio. Così come visto nei giorni scorsi con il blitz in spiaggia degli agenti del comandante Vittorio Boeri e il sequestro di numerosi oggetti ai venditori abusivi. L'attenzione rivolta dal Comune alle spiagge è confermata anche dalla assunzione di un agente stagionale in più, destinato proprio al controllo sul litorale.