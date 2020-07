Ad Andagna oggi volontari al lavoro per la pulizia delle strade che portano al borgo

Giornata di pulizia e sfalcio dell'erba sulle strade della Valle Argentina per un gruppo di volontari di Andagna. Giovani e anziani di questa frazione di Molini di Triora si sono ritrovati questa mattina per dedicarsi ad un'attività importante per gli abitanti del luogo e i turisti. Insieme a loro anche numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Il gruppo di Andagna ha ripulito la strada provinciale che conduce al borgo e anche il primo tratto della variante. Grazie a questa attività svolta dai volontari viene eliminata tutta quella vegetazione che spesso invade la carreggiata, rendendo le strade dell'entroterra più pericolose.