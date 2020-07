Sanremo: un tappeto di scorze di frutta davanti all'isola ecologica, lettrice "Sforziamoci di combattere questa maleducazione"

La lettrice Paola segnala una situazione di degrado legata all'inciviltà, davanti all'Isola informatizzata per la raccolta rifiuti in piazza S. Bernardo e corso Inglesi a Sanremo.



"Anche oggi i soliti incivili hanno dato prova di esistere. Davanti all'unico sportello per gettare rifiuti organici c'è un "tappeto di scorze di frutta" per cui risulta quasi impossibile per la gente perbene buttare i rifiuti organici nell'apposito sportello. Mi spiace anche per il nostro operatore di zona che tutti i giorni si trova a dover raccogliere e pulire la piazza. Vogliamo sforzarci di combattere questa maleducazione?"