"Cannes, il nostro confine del mondo" L'esotismo di Cannes si manifesta in grande stile al Palais des Festivals et des Congrès in tutta la Francia!

Da lunedì, 22 giugno, primo giorno di una nuova fase di deconfinamento, con l'apertura delle frontiere all'interno dell'Unione europea, la massiccia campagna di comunicazione "Cannes, il nostro confine del mondo", distribuita su Internet, ha rappresentato il cappello simbolico e fotogenico del Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. Nel quadro del grande piano di rilancio dell'attività turistica, avviato da David Lisnard e portato avanti dal Municipio di Cannes e il Palais des Festivals et des Congrès, l'obiettivo è quello di generare vantaggi economici immediati per tutti i professionisti del turismo. La campagna di affissioni e informazione digitale pubblicitaria è iniziata il 17 giugno e continuerà fino alla fine di agosto.

Una massiccia campagna di comunicazione in tutta la Francia

Lo spiegamento del telone sul Palais des Festivals completa un sistema di visualizzazione senza precedenti sul mercato interno con oltre 1.500 pannelli in totale, distribuiti in tutta la Francia:

Ile de France: Parigi, Versailles, La Défense, Vincennes, Velizy, Saint-Germain en Laye; Rodano-Alpi: Lione e Grenoble; Provenza Alpi Costa Azzurra: Aix en Provence, Marsiglia, Var e Alpi marittime; ma anche a Lille e Strasburgo.

Un dispositivo digitale unico per attrarre e generare prenotazioni dirette

La campagna di affissioni è associata a diversi strumenti per declinare la sua visibilità:

• è stato sviluppato un sito Web "mobile first" dedicato alla campagna: www.cannesnow.com dove il consiglio delle hostess dell'Ufficio del Turismo di Cannes è centrale grazie alla chat online e tramite un call center. Questo sito evidenzia le offerte qualificate offerte dai professionisti di Cannes

• l'eccezionale offerta di soggiorno in estate: "1 notte gratis per 3 notti acquistate" + parcheggio gratuito nei parcheggi chiusi e custoditi di Cannes Parking;

• 24 ore di esperienze alberghiere con pacchetti riservati ai clienti locali per promuovere il turismo locale, in collaborazione con la start-up "Staycation";

• delle esperienze di svago insolite ed esotiche: piroga polinesiana, scoperta delle isole Lérins, barca solare, visite guidate in bici elettriche, ecc. ;

• intrattenimento e nuove spiagge, comprese le nuove spiagge della Croisette, ampliate e abbellite

• il nuovo programma estivo "Sotto il sole in modo diverso";

• passeggiate autentiche con la gente del posto grazie ai Greeters;

• Happy hour ogni sera d'estate dalle 18:00 alle 20:00 nei bar.

• una campagna di conversione su Expedia, dal 15 giugno al 30 agosto, in tre mercati prioritari: Francia, Germania e Svizzera. Sarà attivato sul mercato del Regno Unito se le condizioni sanitarie lo consentiranno;

• una campagna video dal 25 giugno al 31 luglio su oltre 120 media online;

• ospitare top influencers per tutta l'estate, compresi i produttori di contenuti online: foto, storie e video;

• un dispositivo di social media attorno all'hashtag #CannesNow che invita i residenti di Cannes, gli amanti di Cannes e i visitatori a condividere la loro esotica Cannes sui social network ... I contenuti live di Cannes per ispirare!

Maggiori info su https://www.cannesnow.com/