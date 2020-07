Lo staff del Ristorante “A Cuvea”, vi aspetta con un menù estivo aggiornato e vi garantisce il pieno rispetto della sicurezza e del distanziamento sociale

Dopo un lungo periodo di chiusura, dovuto all'emergenza Covid-19, molti ristoratori tra mille difficoltà economiche e nuovi standard di sicurezza hanno alzato le serrande, però la stragrande maggioranza della clientela non si è ancora decisa a mettere le gambe sotto al tavolo.

E' un dato che ha riscontrato anche Andrea, il titolare del Ristorante “A Cuvèa” a Sanremo che ha attuato importanti interventi di sanificazione e ristrutturazione degli ambienti, dimezzando anche i posti a sedere per poter riaprire in sicurezza: “ purtroppo c'è ancora tanta diffidenza da parte anche dei clienti affezionati e forse la paura che non vengano rispettati i protocolli di sicurezza sanitaria anche in cucina. Posso solo dire che c'è bisogno di dare fiducia ai ristoratori e riprendere a concedersi una cena tra amici o familiari o un pranzo di lavoro in assoluta tranquillità per poter gradualmente ritornare alla vita normale. Il nostro ristorante garantisce ogni standard di sicurezza e distanziamento e vi invita a degustare una cucina che rappresenta il connubio perfetto tra i prodotti del luogo ed i sapori della tradizione, il tutto accompagnato da ottimi vini”.

Vi ricordiamo che il locale si trova in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperto dal lunedì al sabato a pranzo e a cena.

Per info e prenotazioni chiamare al 333 3625059. È sempre gradita la prenotazione.