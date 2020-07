Da Virtuality Game World ad Imperia non si gioca a calcetto e flipper ma si vivono esperienze emozionali straordinarie in 3D

Si sente spesso parlare di viaggi interattivi in mondi fantastici tramite l'utilizzo della realtà virtuale, ma cos'è realmente? La realtà virtuale è la creazione di ambienti o mondi digitali tramite computer, dove l’utente può interagire direttamente con questa realtà come attore principale o secondario. Si tratta di una tecnologia all'avanguardia che sfrutta degli audio e dati visuali predeterminati da una fonte digitale, creando un ambiente interattivo ed artificiale per gli utenti, mediante l’utilizzo di software e hardware specifici. Si pensi che questo genere di tecnologia è stato concepito già dal secondo dopoguerra e venne impiegato dalla NASA nei sistemi di simulazione di volo dagli anni Sessanta.

Le caratteristiche della realtà virtuale si riassumono in tre variabili: interazione, immersione, e immaginazione. In parole più semplici possiamo dire che questa tecnologia funziona tramite un linguaggio grafico o tridimensionale; fa del 3D uno strumento dinamico ed interattivo; permette di vivere esperienze controllate; il suo funzionamento è dinamico e opera in tempo reale ed i suoi stimoli fanno in modo che ciò che è virtuale venga percepito come reale. Grazie alla realtà virtuale vi sentirete parte integrante di un ambiente artificiale il quale contiene la simulazione degli spazi, del corpo dell'utente, ma anche quella di altri, avvalendosi di avatar.

Quando si indossa un visore di realtà virtuale, l’ambiente dove si viene immersi, viene percepito come reale in quanto si riesce ad avvertire la propria presenza e quella di altri soggetti con i quali si sta interagendo all’interno di esso e il tasso di realtà e immedesimazione sono esaltati.

Detto ciò, se desiderate vivere un'esperienza emozionale unica nel suo genere non vi resta che recarvi da Virtuality Game World, la prima sala giochi della provincia di Imperia, interamente dedicata alla "virtual reality.

Qui potrete scegliere tra 3 pedane OMNI VIRTUAL, dove con apposite scarpe con una suola particolare e un sensore, il giocatore potrà praticamente camminare o correre nel gioco stesso. Oltre a queste postazioni, potrete cimentarvi con 2 simulatori di guida pro, anche questi dotati di visore per la realtà virtuale, dove poter provare l’ebrezza di guidare un bolide di F1 o una gran turismo e a breve anche un'auto da rally. Per chi invece è in procinto di prendere la patente può fare pratica sui simulatori di GUIDA E PRATICA STRADALE, come se si trovasse veramente sulla strada con tutti gli imprevisti che ci possono capitare, ma in assoluta sicurezza.

Se invece vi piace viaggiare non solo con la fantasia e con un pizzico di interesse alla cultura, sicuramente rimarrete affascinati dalla visita al PALAZZO DI VERSAILLES, da quella alla CAPPELLA SISTINA, al MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA, all'interno di una PIRAMIDE EGIZIA e grazie a GOOGLE EARTH con un semplice click sarete trasportati magicamente ai piedi del Cristo di Rio de Janeiro o a Roma nel Colosseo, o a San Francisco sul Golden Gate o dove si vuole!

Sicuramente vi starete chiedendo: ma la realtà virtuale è sicura? Come in tutte le cose è l’eccesso che fa male anche per il fatto che il tipo di immersione e immedesimazione, risulta molto alto. Per gli adulti non ci sono restrizioni speciali, mentre per i bambini dai 6 anni in su lo staff di Virtuality Game World li fa iniziare con esperienze semplici di breve durata, dove ci sono personaggi o paesaggi non aggressivi o difficili da comprendere. La realtà virtuale può servire anche a sensibilizzare le persone con disabilità, infatti, è di grande aiuto a persone di tutte le età che soffrono di autismo. Il team di Virtuality Game World è disponibile a collaborare con qualsiasi associazione per poter permettere a persone di tutte le età con qualsiasi disabilità, di divertirsi come tutti. Inoltre, per assicurare igiene e sicurezza costante ai clienti, viene attuata un'accurata sanificazione degli spazi, delle postazioni e delle attrezzature ogni fine giocata.

Cosa aspettate? Immergetevi nel mondo virtuale e vivrete esperienze emozionanti con la nuova frontiera del divertimento!

Virtual Games si trova in via Nazionale n.373 a Imperia ed è annessa al Centro Commerciale Sasa con ampio parcheggio. Composta da 400m2 di cui oltre 250m2 destinati alla realtà virtuale, la struttura dispone anche di un'area ristoro dove ci si può riposare tra un’esperienza e l’altra.

Per ulteriori informazioni:

Virtual games sas di Fracchiolla Simone & C.

Tel. 3292182493

www.virtualitygameworld.it