CNA Imperia informa su botteghe e negozi, cessione dei crediti d’imposta e locazioni

Crediti d’imposta di natura agevolativa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: con il provvedimento direttoriale del 1 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni attuative in merito alla possibilità di cedere a terzi i crediti d’imposta per botteghe e negozi e per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

Fino al 31 dicembre 2021, infatti, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, a patto che questi utilizzino il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La cessione del credito, a partire dal prossimo lunedì, 13 luglio 2020, dovrà essere comunicata dai beneficiari attraverso il modello approvato e tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello bisogna indicare una serie di dati: i codici fiscali di cedente e cessionari, tipologia del credito d’imposta ceduto, ammontare del credito maturato e della quota ceduta (la cessione può essere anche parziale) specificando quanto ceduto a ciascun cessionario (possono essere più di uno), gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, i cessionari comunicano l’accettazione e, dal giorno lavorativo successivo alla quello della comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la stessa cessione. L’utilizzo dei crediti in compensazione non soggiace ai limiti di plafond vigenti ed il cessionario potrà iniziare ad utilizzare il credito ceduto a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione.