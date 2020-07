Truffe in atto ad Imperia da falsi operatori Amat ed Iren. L'allerta dell'azienda: "Tutto falso!"

Falsi operatori di Amat ed Iren si presentano alla porta di ignari utenti chiedendo informazioni e presentando modulistica da compilare e firmare. È quanto comunica Amat spa a seguito di alcune segnalazioni giunte dai loro consumatori dislocati soprattutto in zona Piani.



“Tutto quello che asseriscono è completamente falso – spiegano dall’Azienda -. Per non incorrere in truffe sottolineiamo che i nostri incaricati sono muniti di divisa e dotati di un tesserino plastificato di riconoscimento con foto e nominativo. I cittadini all'occorrenza, possono contattare il numero di telefono 0183 713407 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00) o il numero 0183-713436 ed allertare, all’occorrenza, le forze dell’ordine”.