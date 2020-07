Rapina sul treno Ventimiglia-Savona: 38enne torinese arrestato dai Carabinieri ad Andora (Foto)

Il treno era partito da Ventimiglia e, sul convoglio all’altezza di Andora al confine con la nostra provincia ma nel savonese, è stato fermato per un controllo dei Carabinieri di Cisano, Laigueglia e Andora, impegnati insieme alle altre stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio nel controllo del territorio.

Il capotreno della tratta Ventimiglia-Savona dopo aver assistito atterrito ad una scena inquietante, dove un torinese di 38 anni con al seguito un cane pitbull ha terrorizzato alcuni passeggeri facendosi poi consegnare del denaro contante, ha allertato tramite l’operatore del 112 i Carabinieri, prontamente intervenuti alla stazione ferroviaria di Andora dove il treno stava per arrivare.

Malgrado il suo atteggiamento violento, il rapinatore è stato immobilizzato da un militare della stazione di Cisano, esperto di arti marziali, che ha neutralizzato ogni sua reazione, facendo prendere con le dovute cautele in consegna il cane. Dopo aver raccolto sommariamente le prime informazioni e sentito i colleghi di Diano Marina, che hanno collaborato attivamente in tutte le fasi operative, dove si era consumata la rapina sul treno nel corso della sosta, il 38enne è stato arrestatoo per rapina aggravata ed ora si trova in carcere ad Imperia.

Il cane invece, una volta rifocillato e curato dai carabinieri, è stato consegnato ad una apposita struttura. Continua senza sosta (nelle foto) il presidio del territorio da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, molto impegnate nel periodo estivo in relazione al notevole flusso turistico.