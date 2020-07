Ex Parroco di Diano Borganzo e Diano Castello fermato a Cervo con polvere bianca: si sospetta sia cocaina

Don Silvano De Matteis, 44 anni ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, è stato segnalato dai Carabinieri alla Prefettura di Imperia, in quanto trovato in possesso di una bustina con due grammi di polvere bianca, che gli investigatori sospettano sia cocaina.

Lo scrive l’agenzia Ansa. Il provvedimento è di alcuni giorni fa, quando il prete è stato fermato nella galleria del Porteghetto, a Cervo, per un controllo. Nel giugno del 2019 don Silvano venne portato al pronto soccorso a Cremona in stato confusionale, a margine di una gita scolastica con alcuni studenti di Alassio.

Dopo l’accaduto il vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Giacomo Borghetti, gli tolse gli incarichi pastorali sottoponendolo a un percorso terapeutico.