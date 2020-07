CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 9 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina, all'Arena Smeraldo di San Batolomeo al Mare e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DOLITTLE – ore 21.00 – di Stephen Gaghan - con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma Thompson – Commedia/Fantasy - "Siamo nell'epoca Vittoriana: dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico Dr. Dolittle, un noto veterinario, diventa un recluso nella sua villa, con la sola compagnia dei suoi numerosi animali esotici. Ma quando la giovane Regina si ammala gravemente, il Dottore è costretto a intraprendere un viaggio avventuroso su un'isola leggendaria in cerca di una cura…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SORRY WE MISSED YOU – ore 21.15 – di Ken Loach - con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster - Drammatico - "In seguito alla crisi economica del 2008, Ricky cerca lavoro per far fronte ai debiti e compra un furgone per le consegne. Scopre però che è un lavoro non tutelato e privo di diritti. Anche sua moglie fa fatica a sbarcare il lunario, lavorando come badante. I problemi di una famiglia molto unita che affronta una crisi dovuta alle problematiche finanziarie…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







