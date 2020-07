Ventimiglia: in tanti ieri alla Bocciofila di Roverino per la Messa in ricordo di Franco Paganelli (Foto)

Si sono ritrovati in molti, ieri nello spazio esterno della Bocciofila d Roverino, per ricordare con una Santa Messa officiata dai Sacerdoti Don Rito e Don Mario, il presidente Franco Paganelli, in carica dal 1973 e scomparso tre mesi fa, all’età di 72 anni.

In un dépliant che ha visto la luce in occasione del 50° anniversario di Fondazione della Bocciofila sono state sottolineate le numerose iniziative sportive e di carattere sociale e ricreativo realizzate nel popoloso quartiere con l'impegno di Paganelli.

Intanto è stato confermato che l'attività agonistica riprende in corso Limone Piemonte nel weekend del 18 e 19 luglio, con le gare sociali di bocce e petanque.