Uil Poste: il bilancio del segretario regionale Ferdinando Medaglia a cinque anni dalla sua elezione

Il segretario generale della UIL Poste della Liguria Ferdinando Medaglia ha tracciato un bilancio svolto negli ultimi cinque anni. Un periodo caratterizzato da impegno sindacale ed emergenze, come quella verificatesi con la recente pandemia per Covid-19.

"Sono passati cinque anni dalla mia elezione a segretario generale della UIL Poste della Liguria - ha detto - Cinque anni di impegno al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori delle poste, cinque anni al servizio della Uil che è il mio sindacato. Nel corso di questi anni abbiamo sostenuto insieme la necessità di tutelare un settore delicato che offre servizi essenziali alla collettività. Lavoratrici e lavoratori che hanno affrontato la riorganizzazione del sistema, territori che hanno dovuto rinunciare all'ufficio postale di fiducia che rappresentava un punto di riferimento sociale per i cittadini.

Cinque anni in cui si sono avvicendati i governi e sono cambiato gli organismi all'interno del nostro sindacato di cui mi onoro di far parte. Qualche amico ci ha salutato anzitempo lasciando un vuoto enorme, tante donne e tanti uomini hanno fatto ingresso per la prima volta nel nostro sindacato e i nostri iscritti ci hanno rinnovato la loro fiducia. Insieme siamo cresciuti e abbiamo anche affrontato il Covid 19 con le rivendicazioni per la salute e la sicurezza necessarie per salvaguardare gli addetti al servizio durante la pandemia.

Non è semplice far fronte alle innumerevoli ma giuste esigenze dei lavoratori e dei cittadini, ma noi della Uilposte lo facciamo con il cuore e con la consapevolezza che se stiamo insieme saremo più forti e sapremo affrontare le sfide del futuro. Approfitto di questa ricorrenza per augurare buon lavoro al nuovo segretario generale della UIL, il nostro Pierpaolo Bombardieri a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro.