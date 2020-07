Un nostro lettore, che si firma ‘Nonno Michele’, ci ha scritto per chiedere al Comune di Ospedaletti un intervento alla pavimentazione del parco giochi della città delle rose:

“La città è bella ma dovrebbe essere più curata. La dimostrazione ci arriva dal parco giochi che, come si vede nella foto è pericoloso per i bambini che portiamo a svagare. E’ tutto rovinato e i piccoli, correndo, rischiano di inciampare. Chiediamo di livellarlo meglio, in modo da evitare eventuali incidenti”.