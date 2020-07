Sanremo: in ospedale ripartono le operazioni chirurgiche ordinarie. L'annuncio di Sonia Viale a '2 ciapetti con Federico'

"Volevo dare in anteprima una notizia: riprende l'attività chirurgica normale all'ospedale di Sanremo, presso il padiglione Borea che è tornato ad essere interamente no covid". Ad annunciarlo, durante la puntata di ieri sera di '2 ciapetti con Federico', è stata la vicepresidente della Regione Liguria ed assessore alla sanità Sonia Viale. "Da un lato prosegue l'attenzione per l'emergenza coronavirus, ma dall'altro c'è la necessità di far ripartire il sistema sanitario per le cure ordinarie - ha aggiunto - E' quindi una bella notizia come segnale del trend di ripartenza dell'ospedale di Sanremo. Si tratta di un impegno che ci eravamo presi con la comunità locale, per fare tutti i passi possibili in modo da ripristinare i servizi che c'erano prima dell'emergenza".

Presente in trasmissione anche il dottor Giovanni Cenderello, primario di Malattie Infettive dell'ospedale di Sanremo, che ha parlato dell'ipotetica seconda ondata di coronavirus. "E' possibile - ha detto - con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, periodi in cui si sta in spazi chiusi e limitati, i virus circolano decisamente meglio. La condizione climatica di quei mesi, umida e piovosa, facilita ulteriormente le trasmissioni. E' poi anche vero che inizierà la circolazione del normale virus influenzale, con il rischio della possibile co-circolazione dei due virus e dell'equilibrio che si andrà a costituire. All'ospedale San Martino e a quello di Sanremo stiamo comunque già testando tamponi che nel giro di paio ore ci diano un indirizzo diagnostico tra influenza e coronavirus. Stiamo quindi lavorando per essere pronti".

Il dottor Cenderello ha poi risposto alle domande giunte dai lettori in merito: Il Covid-19 si è modificato nel corso dei mesi? Quando ci si aspetta l'arrivo del vaccino? Quali farmaci vengono attualmente utilizzati? Chi ha contratto il virus lo può riprendere? Si possono avere sintomi da Covid pur con tampone negativo?

