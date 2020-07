Sui sentieri dell'entroterra ligure di Ponente e sulle Alpi, settimane ricche di escursioni con "Monesi Young" da domenica 12 a sabato 25 luglio

L’associazione sportiva, affiliata alla UISP, Monesi Young con le guide ambientali escursionistiche esperte del territorio ha in programma molte escursioni nel ponente ligure, dove ha la sede e di cui è promotrice da tanti anni. Da questa stagione il motto è “cammina sempre” e quindi sono iniziate le camminate per tutti infrasettimanali, dedicate a chi ha tempo libero e vuole conoscere il territorio in sicurezza con accompagnatori che sappiano unire l’escursione alla scoperta dei borghi. Le iniziative sono tante e per tutti i gusti, per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di € 10 (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it

Domenica 12 luglio

Là dove nasce il fiume – anello di Viozene

Da Viozene verso una delle sorgenti del Tanaro con passaggi bucolici dal rifugio del Mongioie a Pian Rosso, attraverso sentiero natura fino al ponte tibetano. Escursione ad anello per scoprire uno dei luoghi carsici più importanti d’Europa

Ritrovo alle 7,45 parcheggio Agnesi Imperia

Difficoltà: E – escursionistica

Il percorso non presenta particolari difficoltà, è adatto a camminatori che vogliano iniziare a provare la esperienza in salita e discesa con dislivelli di medio impegno.

INFO E PRENOTAZIONI

Barbara Campanini (GAE) 346 7944194

Lunedì 13 luglio

La valle delle “arme” Caprauna Monte Armetta

Dal colle di Caprauna, attraverso l’Alta Via dei Monti Liguri, si raggiunge una facile cima delle Alpi Liguri, molto panoramica verso la catena delle Alpi Liguri e il mare. Siamo in valle Pennavaire, una valle ricca di caverne “arme”.

Ritrovo ore 8,30 nel piazzale del Forte Centrale sul Col di Nava

Difficoltà: E – escursionistica

Il percorso è facile, ma con saliscendi tipici della montagna, indispensabile avere già un po' di allenamento.

INFO E PRENOTAZIONI

Marina Caramellino (GAE) 337 1066940

SABATO 18 LUGLIO

VIENI A CONOSCERE IL NORDIC WALKING – LEZIONE GRATUITA - esercizio fisico all’aria aperta

Il nordic walking è un’attività adatta a tutti, coinvolge il 90% delle muscolatura, migliora la resistenza, la forza e la coordinazione, aiuta a combattere lo stress e migliora la vitalità mentale. E’ una delle attività fisiche e sportive più complete.

ADATTO A TUTTI

Bastoncini in uso gratuito

Ritrovo ore 8,30 parco urbano Imperia – durata 1,30 ore circa

INFO E PRENOTAZIONI

Marina Caramellino (GAE) istruttrice di nordic walking 337 1066940

Barbara Campanini (GAE) istruttrice di nordic walking 346 7944194

DOMENICA 19 LUGLIO

I FORTI DI CIMA MARTA IN E-BIKE

Cima Marta, sorge tra gli ampi pascoli del monte Pietravecchia, sullo spartiacque tra l’alta valle Argentina e la valle Roja, nei pressi della cima si elevano i Balconi di Marta con i bunker costruirti dagli alpini .

INFO – PRENOTAZIONI – NOLEGGIO E-BIKE – DETTAGLI TECNICI

Giampiero De Zanet (GAE) 339 1183146

SABATO 25 LUGLIO

IL SENTIERO DEGLI ALPINI

Uno degli itinerari più affascinanti della Liguria, un itinerario scavato nella roccia e sospeso nel vuoto. Ci troviamo sulle piccole Dolomiti liguri, i monti Toraggio e Pietravecchia , dove a sol 20 km dal mare, tra boschi di larici e bastionate calcaree ricche di fossili, è possibile con uno sguardo abbracciare tutte le Alpi Marittime, con le cime del Bego , del Diavolo e dell’Abisso, fino al Mongioie ed al Pizzo d’Ormea.

Ritrovo ore 8 parcheggio Agnesi Imperia

Difficoltà E/EE – escursionistica sconsigliato a chi soffre di vertigini

Il percorso presenta una media difficoltà, è adatto a camminatori che abbiano maturato una minima esperienza in salita e discesa anche su percorsi sdrucciolevoli

INFO E PRENOTAZIONI

Marina Caramellino (GAE) 337 1066940

Barbara Campanini (GAE) 346 7944194