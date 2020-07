Apertura ridotta per l'ufficio Catasto di Imperia: l'Onorevole Di Muro chiede un ampliamento degli orari

Interviene il Deputato ventimigliese Falvio Di Muro, su segnalazione di diversi geometri, sugli orari di apertura dell’ufficio Catasto di Imperia.

“Ho contattato i dirigenti dell'Agenzia delle entrate – ha detto Di Muro - per segnalare le difficoltà relazionali che i professionisti stanno riscontrando. L'ufficio è aperto a orari ridotti, c'è difficoltà a ottenere una consulenza tecnica o ad avere riscontro alle mail. Mi hanno assicurato che, nelle more delle linee guida nazionali, faranno il possibile per ampliare i servizi resi e li ringrazio per l'attenzione e la disponibilità”.

“Confido che si comprenda appieno – termina Di Muro - che c'è bisogno di far ripartire urgentemente l'economia in Italia e pure in provincia di Imperia, e queste pratiche catastali sono vitali, non solo per i professionisti ma per tutto l'indotto, oltre che fondate su legittime istanze dei cittadini che devono trovare ascolto dalla pubblica amministrazione”.