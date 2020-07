Taggia ha reso omaggio a Ennio Morricone: una selezione dei suoi brani trasmessa in filodiffusione sul lungomare (Foto e video)

"Abbiamo deciso di omaggiare questa mattina il grande maestro Ennio Morricone con alcune tra le sue composizioni più belle. Questo è stato, un vero e proprio omaggio alla grandezza e al genio di Morricone che con la sua musica ha saputo regalare grandi emozioni con le sue colonne sonore scritte per film altrettanto stupendi. - afferma Crescente - Musiche che hanno contribuito in modo determinante a portare queste pellicole nella storia del cinema".

"Una su tutte fra le mie preferite: la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, il mitico film di Giuseppe Tornatore. Morricone ha creato la musica perfetta per tanti altri capolavori come: C'era una volta il West di Sergio Leone, The ecstasy of gold da Il Buono, il Brutto e il Cattivo, The Mission, C’era una volta in America, Malena, Metti una sera a cena, Giù la testa" - aggiunge.