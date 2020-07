Sanremo: nasce il 'Gruppo di Cultura Politica' della Federazione Operaia, domani primo incontro sul Covid-19

Sotto la presidenza di Claudio Vaniglia, si è costituito la settimana scorsa il ‘Gruppo di Cultura Politica’ della Federazione Operaia Sanremese.

Il gruppo vuole essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono l'affermazione e la difesa di alcuni valori fondamentali: l'antifascismo, l'antirazzismo, il rispetto e l'attuazione della Costituzione, la solidarietà, il lavoro, la difesa dell’ambiente; vuole promuovere iniziative pubbliche su temi sociali e politici (incontri o conferenze) con l’esigenza primaria di legare l'aspetto generale delle tematiche che si affrontano alle ricadute sul nostro territorio.

Durante l’incontro è stata nominata portavoce del Gruppo Giovanna Baldassarre ed è stata inoltre formalizzata una prima iniziativa, già fissata per domani. Si tratta di un incontro sul Covid-19 sul tema ‘Tra scienza ed esperienza sul campo: quale lezione per la Sanità Pubblica. Asl1: auali provvedimenti per le nostre Strutture Ospedaliere, per la Medicina Territoriale, per le RSA e le Residenze Protette?”

All’incontro, presieduto e introdotto dalla Dott.ssa Giovanna Baldassarre, interverranno: il Dott. Giovanni Cenderello (Direttore Reparto Infettivo Ospedale di Sanremo), il Dott. Claudio De Michelis (Direttore Pneumologia Ospedale di Imperia), il Dott. Roberto Predonzani (Direttore Sociosanitario della Asl 1 Imperiese) e il Dott. Michele Orlando (Direttore Sanitario della Asl 1 Imperiese). Intervengono inoltre: il Dott. Claudio Berlingiero (Medico di Medicina Generale a Ventimiglia) e la Dott.ssa Ana Popovic (Direttore Sanitario della RSA Don Orione di Sanremo)

Le disposizioni anti Covid-19 consentiranno, sulla base dell'ampiezza della sala, una limitata partecipazione mediante inviti. I partecipanti prima dell’ingresso in sala dovranno sottoscrivere il protocollo di sicurezza, secondo la normativa vigente. L'incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Federazione Operaia Sanremese.