Sanremo: consegnate in bicicletta dall'Amministrazione le 'Bandiere Blu' agli stabilimenti balneari (Foto e Video)

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale la bandiera blu è arrivata in bicicletta alle spiagge della città di Sanremo, che non rinuncia ai festeggiamenti per il massimo riconoscimento per la qualità del mare.

Lo scorso anno l’amministrazione aveva invitato gli stabilimenti per la consegna dei vessilli al forte di Santa Tecla, evento impossibile da replicare per via delle attuali norme che vietano assembramenti. E’ così nata l’idea della pedalata sulla pista ciclabile.

L’iniziativa è stata guidata dall’assessore all’Ambiente, Lucia Artusi, con la partecipazione dei colleghi Menozzi e Ormea oltre ad alcuni Consiglieri comunali. E’ stata anche l’occasione per una visita agli stabilimenti per fare il punto della situazione.

“Se vogliamo avere una spint ‘green’ dobbiamo dare l’esempio. La ‘Bandiera blu’ è un riconoscimento importante e non è semplice da ottenere. Abbiamo deciso di consegnarla così per tanti motivi: per la normativa Covid ed evitare assembramenti e poi per il rispetto dei balneari. In una stagione difficile ci sembrava giusto consegnarle noi con le bici elettriche, omaggiate da ‘Nolo Bici’ ed andremo fino a Bussana. Sono 31, in tutto, le bandiere alle spiagge con una in più (quella di Capo Nero). Anche le bandiere grandi verranno sostituite nelle prossime ore e poi ci sarà quella del Comune”.

E' inoltre prevista, sempre in chiave ambientale, una 'Giornata del Mare': "Sarà una giornata informativa, destinata all'ecologia ed alla sostenibilità. Avremo l'istituto Thetys, per faro conoscere il Santuario dei Cetacei, in una giornata in cui insegneremo anche il modo di conferire i rifiuti, in particolare le mascherine e i Dpi in genere".