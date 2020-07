Autostrade bloccate in Liguria? Da Triora la provocazione "Ripartiamo dal cielo con gli elicotteri"

"...e se la Liguria ripartisse dal cielo?" E' questa la simpatica provocazione lanciata da Giovanni Nicosia, vicesindaco di Triora, un piccolo borgo turistico della Valle Argentina rinomato a livello mondiale.

Elicotteri. E' questa l'idea nata nella mente di Nicosia di fronte all'ennesima giornata infernale sulle autostrade in Liguria. La questione tiene banco da giorni, traffico bloccato e intere porzioni della regione isolate con un danno incalcolabile per il turismo. A complicare il quadro un rimpallo di responsabilità tra le istituzioni che non permette ancora di vedere la 'proverbiale' luce in fondo al tunnel.

"Di fatto, siamo isolati dalle altre regioni, (non per competenza regionale sia chiaro) ma io preferisco le idee al mugugno... - ha scritto Nicosia in un post su Facebook - ho sognato ad occhi aperti un titolo del genere 'Liguria riparte dal cielo, prima regione a puntare sulla mobilità capillare in elicottero. Regione liguria emana un bando, pronta ad aiutare economicamente e burocraticamente tutti i comuni Liguri che intendono realizzare un eliporto turistico in breve tempo".

I sogni non costano nulla e scommettiamo che a Triora o in valle Argentina uno spazio per costruire un eliporto turistico lo si riesca a trovare senza problemi. I viaggi in elicottero sono già una realtà in altre parti del mondo, si tratta un mezzo principalmente ad appannaggio di un turismo d'élite ma del resto anche un borgo può sognare in grande.



"E’ una provocazione ma anche uno sguardo al futuro. - ci ha raccontato il vicesindaco di Triora - Credo che almeno quando si sogna si debba essere esigenti e penso che questo sia un sogno alla nostra altezza. La Liguria si merita di arrivare prima degli altri e non di rimanere indietro mentre altre regioni sviluppano idee diverse per affacciarsi su nuovi settori turistici, rompendo anche gli schemi del passato".

"Se abbiamo le strade bloccate e se abbiamo un architetto del calibro di Stefano Boeri che ci dice che il futuro sarà dei borghi e le nostre città si svilupperanno in verticale, con la vita anche sui tetti, allora mi chiedo se non sia il momento di iniziare a guardare ai nostri cieli e agli elicotteri? Si tratterebbe di una risposta dal fortissimo impatto comunicativo che potrebbe avere una eco internazionale".

"I liguri non sono solo quelli del mugugno, in questa regione ci si è sempre rimboccati le maniche trovando soluzioni pratiche. Ad esempio, la nostra terra non è una pianura eppure con i muretti a secco abbiamo costruito fasce e terrazzamenti per le nostre coltivazioni" - afferma Nicosia.