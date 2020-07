Buone notizie dalla valle Nervia: riapre l’Agriturismo Le Caprette del Parco di Pigna (IM)

Dopo un lungo periodo di chiusura riapre la cucina dell’agriturismo “Le caprette del parco” di via san Tommaso 10 a Pigna .in alta Val Nervia.

Per festeggiare l’evento domenica 26 luglio è prevista una grande festa.

A partire dalle ore 15.30 Elisa Littardi, la cuoca e titolare dell’agriturismo insieme alla sua famiglia accompagnerà gli ospiti a scoprire non soltanto le proposte gastronomiche della cucina, ma anche le attività didattiche rivolte ai bambini e i laboratori dedicati alla preparazione del formaggio, fra cui le tome e formaggette, già conosciute e apprezzate dai clienti insieme alla novità della “giuncata” gustata fresca o in deliziose e tradizionali preparazioni. Nel locale ci saranno piccoli elementi di rinnovamento, ma con la promessa di confermare l’accoglienza calorosa e gentile e mantenere sempre in primo piano la qualità dei prodotti a km 0, fra cui spiccano gli eccellenti formaggi, la riapertura sarà la riscoperta di un luogo dove è bello stare insieme gustando piatti cucinati con passione.

In poco tempo questo piccolo locale si era conquistato una discreta clientela gourmet ed ottenuto importanti riconoscimenti con la presenza di personaggi famosi, fra gli chef ed i critici enogastronomici, come Vito, il simpatico protagonista del canale di cucina del Gambero Rosso.

Protagonisti dell’impresa la giovane famiglia costituita da Giuseppe Raineri e Elisa Littardi, che riprendono così il percorso di crescita professionale improvvisamente interrotto. Il menù proposto in linea con la tradizione del locale sarà a prezzo fisso a 27 euro. L’agriturismo “Le caprette del Parco” è situato nel comune di Pigna, grazioso paesino della val Nervia, ricco di storia e d’arte, che merita una visita per i preziosi dipinti e affreschi di illustri pittori.

Elisa è la giovane cuoca che si occupa della cucina dell’agriturismo, che prepara tutti i deliziosi prodotti, che si possono gustare nella confortevole saletta del ristorante.

I formaggi sono la specialità della casa, con il latte delle caprette di Andrea, il papà di Elisa, che l’aiuta anche in cucina, instancabile e appassionato “formaggiaio”, che vi racconterà le sue esperienze sempre interessanti e divertenti.

Il menù varia a seconda delle stagioni e di quello che Andrea coltiva nell’orto, per gustare tutte le portate del menù degustazione bisogna prendersi il giusto tempo sorseggiando il vino consigliato da Andrea.

Si comincia con gli antipasti: due formaggi con stagionature diverse accompagnati dalla gelatina al Rossese e dalla squisita marmellata ai peperoni, il crostino con crema di pomodori secchi, la frittata al forno di erbe spontanee (farinelli) e la torta di giuncà, formaggio fresco, umido, a pasta molle, ultimo nato delle creazioni di Andrea. Fra i primi, le classiche lasagne al forno e gli gnocchi di patate di Pigna, fatti in casa da Elisa, sono gustosi e ben cucinati.

Fra i secondi da segnalare il coniglio al Nebbiolo e gli arrosti saporiti. Anche i dolci sono particolarmente piacevoli come il bonet di latte di capra con la panna e i biscotti tipici della valle le “bane” con nocciole e uvetta. Si finisce in bellezza con il caffè servito nella moka e gli amari fatti in casa (da assaggiare quello alla liquerizia). Per il mese di agosto sono annunciate anche interessanti serate a tema e incontri letterari.

Per la qualità dell'accoglienza e per l'attenzione ai prodotti del territorio il locale è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza.

Per domenica 26 luglio si prevede un menù speciale, per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3355933440