Sanremo: aveva suscitato clamore nei giorni scorsi dopo le dimissioni di Tommasini, oggi Isaia ha firmato ed entra in Consiglio (Foto)

Ha fatto tanto discutere il suo ingresso in Consiglio comunale, non tanto sul piano politico, quanto come sia avvenuto. Stiamo parlando di Stefano Isaia, neo Consigliere della Lega a Sanremo, che oggi ha firmato il suo ingresso ufficiale nell’assise matuziana, accompagnato dal capogruppo Daniele Ventimiglia.

Un ingresso un po’ discusso nelle ultime settimane, dopo le dimissioni di Sergio Tommasini che, di fatto, aveva lasciato lo scranno alla collega di ‘Liguria Popolare’, Monica Albarelli. Poi il conteggio dei voti da parte degli altri partiti di opposizione ha fatto emergere che il primo dei non eletti a dover sostituire Tommasini non era la Albarelli ma Stefano Isaia. Oggi la firma, in attesa di sedersi in Consiglio alla prossima convocazione.