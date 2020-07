Sanremo: venerdì prossimo la presentazione di "Un Pastis al Bar Marco" all’Osteria La Ciotola

Continua il tour di presentazione del primo libro della sanremese Morena Fellegara, edito dai Fratelli Frilli nella collana i Tascabili Noir. L’Osteria La Ciotola di Lorenza Cassini nel suo spazio culturale ospiterà la presentazione del volume venerdì prossimo alle 18:30 in via Santo Stefano a Sanremo, all'ingresso della Pigna.

La Fellegara, classe 1975, infermiera di lavoro e triatleta per passione, ha scritto un giallo ambientato nel bar di Mario e Lina, dove è cresciuta. 'Il Bar Marco alla Ciotola' aiuterà a scoprire l’atmosfera del Bar Marco attraverso 'La prima indagine sanremese di un barista-investigatore', raccontata dall'autrice. La storia, frutto della fantasia ma con tanti spunti di 'vita vissuta', prende il via dal furto di una schedina vincente, un tredici milionario, la notte del 22 marzo 1981, tra tavoli da carte, il rumore dei flipper, le radiocronache delle partire di calcio.

La scrittrice sarà introdotta da Daniela Cassini, promotrice culturale, e intervistata da Anna Maria Castellana, giornalista free lance. L'appuntamento verrà arricchito da intermezzi musicali e dalle letture degli attori Loredana de Flaviis e Andrea Alchieri. Al termine un brindisi in ricordo del Bar Marco con tutta la grande “umanità” dei suoi frequentatori, un luogo che dal 1968 all'inizio degli anni 2000 è stato un punto di riferimento per Via Martiri ed un intero quartiere. Nel rispetto delle norme di sicurezza, all'incontro si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 3384477160.